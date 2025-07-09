Aakash Educational Services Salaris

El rang de salaris de Aakash Educational Services varia de $3,074 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $25,305 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aakash Educational Services . Última actualització: 8/10/2025