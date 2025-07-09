Directori d'Empreses
Aakash Educational Services
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Aakash Educational Services Salaris

El rang de salaris de Aakash Educational Services varia de $3,074 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $25,305 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Aakash Educational Services. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Servei al Client
$3.1K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$6K
Vendes
$7.2K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Enginyer de Programari
$25.3K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Aakash Educational Services je Enginyer de Programari at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $25,305. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Aakash Educational Services je $6,605.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Aakash Educational Services

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Lyft
  • Airbnb
  • Netflix
  • Snap
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos