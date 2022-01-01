Directori d'Empreses
A123 Systems
A123 Systems Salaris

El rang de salaris de A123 Systems varia de $29,850 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $149,250 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de A123 Systems. Última actualització: 8/12/2025

$160K

Enginyer Químic
Median $125K
Científic de Dades
$149K
Enginyer de Programari
$29.9K

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A A123 Systems, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

The highest paying role reported at A123 Systems is Científic de Dades at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $149,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at A123 Systems is $125,000.

