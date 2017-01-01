Directori d'empreses
99x
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    99x is a global tech company co-creating innovative digital products with advanced engineering tools and research to drive clients beyond traditional software delivery.

    https://99x.io
    Lloc web
    2000
    Any de fundació
    570
    Núm. d'empleats
    $50M-$100M
    Ingressos estimats
    Seu central

