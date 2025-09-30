Directori d'empreses
84.51˚
84.51˚ Enginyer de Programari Salaris a Cincinnati Area

El paquet de compensació mitjà de Enginyer de Programari in Cincinnati Area a 84.51˚ totalitza $120K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 84.51˚. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
84.51˚
Software Engineer
Cincinnati, OH
Total per any
$120K
Nivell
L2
Base
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Anys a l'empresa
5 Anys
Anys d'exp
5 Anys
Quins són els nivells professionals a 84.51˚?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
Salaris de Pràctiques

Títols inclosos

Enginyer de Software Full-Stack

Enginyer de Dades

Científic de Recerca

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer de Programari a 84.51˚ in Cincinnati Area és una compensació total anual de $163,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 84.51˚ per al rol de Enginyer de Programari in Cincinnati Area és $118,000.

