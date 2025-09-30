Directori d'empreses
84.51˚
84.51˚ Científic de Dades Salaris a Cincinnati Area

El paquet de compensació mitjà de Científic de Dades in Cincinnati Area a 84.51˚ totalitza $92K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 84.51˚. Última actualització: 9/30/2025

Paquet Mitjà
84.51˚
Data Scientist
Cincinnati, OH
Total per any
$92K
Nivell
L1
Base
$87K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
2 Anys
Quins són els nivells professionals a 84.51˚?

$160K

Últimes Enviaments de Salaris
PMF

The highest paying salary package reported for a Científic de Dades at 84.51˚ in Cincinnati Area sits at a yearly total compensation of $166,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at 84.51˚ for the Científic de Dades role in Cincinnati Area is $110,000.

Altres recursos