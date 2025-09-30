La compensació de Enginyer de Programari in Greater Dallas Area a 7-Eleven oscil·la entre $136K per year per a Software Engineer II i $171K per year per a Lead Software Engineer. El paquet de compensació year mitjà in Greater Dallas Area totalitza $156K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 7-Eleven. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer II
$136K
$129K
$0
$6.7K
Senior Software Engineer
$162K
$143K
$0
$19.2K
Lead Software Engineer
$171K
$158K
$0
$12.5K
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
