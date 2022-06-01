66degrees Salaris

Directori d'empreses
El salari de 66degrees oscil·la entre $131,340 en compensació total anual per a un Dissenyador de Producte a la banda baixa fins a $250,848 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 66degrees. Darrera actualització: 9/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $138K
Científic de Dades
$181K
Dissenyador de Producte
$131K

Gestor de Projectes
$181K
Vendes
$229K
Gestor d'Enginyeria de Programari
$219K
Arquitecte de Solucions
$251K
Gestor de Programes Tècnics
$179K
PMF

