3Shape
3Shape Salaris

El salari de 3Shape oscil·la entre $73,469 en compensació total anual per a un Afers Regulatoris a la banda baixa fins a $157,326 per a un Arquitecte de Solucions a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 3Shape. Darrera actualització: 11/15/2025

Enginyer de Programari
Median $88.7K
Afers Regulatoris
$73.5K
Arquitecte de Solucions
$157K

PMF

El rol amb millor retribució reportat a 3Shape és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $157,326. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 3Shape és $88,734.

