El paquet de compensació mitjà de Màrqueting in United States a 3Q/DEPT totalitza $80K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 3Q/DEPT. Última actualització: 10/30/2025

Paquet Mitjà
company icon
3Q/DEPT
Account Manager
San Francisco, CA
Total per any
$80K
Nivell
-
Base
$80K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Anys a l'empresa
2 Anys
Anys d'exp
8 Anys
Quins són els nivells professionals a 3Q/DEPT?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Últimes Enviaments de Salaris
Empresa

Ubicació | Data

Nom del Nivell

Etiqueta

Anys d'Experiència

Total / A l'Empresa

Compensació Total

Base | Accions (any) | Bonus
No s'han trobat salaris
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Màrqueting a 3Q/DEPT in United States és una compensació total anual de $90,000. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 3Q/DEPT per al rol de Màrqueting in United States és $80,000.

Altres recursos