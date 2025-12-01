Directori d'empreses
La compensació total mitjana de Gestor de Programes in India a 3Pillar Global oscil·la entre ₹5.45M i ₹7.44M per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 3Pillar Global. Última actualització: 12/1/2025

Compensació Total Mitjana

$66.6K - $80.6K
India
Rang Habitual
Rang Possible
$62.2K$66.6K$80.6K$84.9K
Rang Habitual
Rang Possible

Contribuir
PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Gestor de Programes a 3Pillar Global in India és una compensació total anual de ₹7,438,817. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 3Pillar Global per al rol de Gestor de Programes in India és ₹5,450,857.

