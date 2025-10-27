Directori d'empreses
3M
Hi treballes? Reivindica la teva empresa
    Levels FYI Logo
  • Salaris
  • Recursos Humans

  • Tots els Salaris de Recursos Humans

3M Recursos Humans Salaris

La compensació total mitjana de Recursos Humans in United States a 3M oscil·la entre $124K i $173K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 3M. Última actualització: 10/27/2025

Compensació Total Mitjana

$134K - $162K
United States
Rang Habitual
Rang Possible
$124K$134K$162K$173K
Rang Habitual
Rang Possible

Només necessitem 3 més Recursos Humans contribucions a 3M per desbloquejar!

Convida els teus amics i comunitat a afegir salaris de forma anònima en menys de 60 segons. Més dades significa millors insights per a persones que busquen feina com tu i la nostra comunitat!

💰 Veure Tot Salaris

💪 Contribuir El Teu Salari

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Calendari d'Adquisició

0%

ANY 1

0%

ANY 2

100 %

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU + Options

A 3M, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 0% s'adquireix en el 1st-ANY (0.00% anual)

  • 0% s'adquireix en el 2nd-ANY (0.00% anual)

  • 100% s'adquireix en el 3rd-ANY (100.00% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.

33.3%

ANY 1

33.3%

ANY 2

33.3%

ANY 3

Tipus d'Accions
RSU + Options

A 3M, RSU + Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 3 anys:

  • 33.3% s'adquireix en el 1st-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 2nd-ANY (33.30% anual)

  • 33.3% s'adquireix en el 3rd-ANY (33.30% anual)

You may choose one of five combinations of Restricted Stock Units (RSUs) and employee stock options for your award.



Rebre Salaris Verificats a la teva Safata d'Entrada

Subscriu-te a ofertes Recursos Humans verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més Informació

Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i per la Política de Privacitat i els Termes del Servei de Google s'apliquen.

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Recursos Humans a 3M in United States és una compensació total anual de $172,840. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 3M per al rol de Recursos Humans in United States és $123,670.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a 3M

Empreses relacionades

  • Caterpillar
  • Raven Industries
  • Canon
  • Emerson
  • Baxter International
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos