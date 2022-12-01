Directori d'Empreses
3Commas Salaris

El rang de salaris de 3Commas varia de $38,745 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $82,802 per a Científic de Dades a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 3Commas. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Analista de Dades
$38.7K
Científic de Dades
$82.8K
Dissenyador de Producte
$51K

Gestor de Producte
$47.8K
Gerent de Projecte
$49.8K
Enginyer de Programari
$69.6K
PMF

El rol més ben pagat informat a 3Commas és Científic de Dades at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $82,802. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a 3Commas és de $50,354.

