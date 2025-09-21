Directori d'empreses
360 Degree Cloud Technologies
360 Degree Cloud Technologies Enginyer Mecànic Salaris

La compensació total mitjana de Enginyer Mecànic in India a 360 Degree Cloud Technologies oscil·la entre ₹696K i ₹950K per year. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 360 Degree Cloud Technologies. Última actualització: 9/21/2025

Compensació Total Mitjana

₹745K - ₹901K
India
Rang Habitual
Rang Possible
₹696K₹745K₹901K₹950K
Rang Habitual
Rang Possible

Quins són els nivells professionals a 360 Degree Cloud Technologies?

PMF

El paquet salarial més alt reportat per a un Enginyer Mecànic a 360 Degree Cloud Technologies in India és una compensació total anual de ₹950,170. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 360 Degree Cloud Technologies per al rol de Enginyer Mecànic in India és ₹696,245.

