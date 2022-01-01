Directori d'Empreses
1Password
1Password Salaris

El rang de salaris de 1Password varia de $32,474 en compensació total anual per a Servei al Client a l'extrem inferior a $218,900 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 1Password. Última actualització: 8/19/2025

$160K

Enginyer de Programari
Junior Developer $124K
Developer $140K
Senior Developer $183K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Dissenyador de Producte
Median $115K
Servei al Client
Median $32.5K

Gestor de Producte
Median $118K
Vendes
Median $139K
Analista de Negocis
$80.2K
Èxit del Client
$137K
Gerent de Ciència de Dades
$196K
Científic de Dades
$137K
Màrqueting
$81.8K
Gerent de Socis
$92.6K
Gerent de Disseny de Producte
$188K
Enginyer Comercial
$123K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$219K
Redactor Tècnic
$117K
Investigador UX
$55K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

A 1Password, Concessions d'accions/equitat estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

El càrrec més ben pagat reportat a 1Password és Gerent d'Enginyeria de Programari amb una remuneració total anual de $218,900.
A remuneração total anual mediana reportada na 1Password é $123,310.

