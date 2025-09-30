La compensació de Enginyer de Programari in United States a 1mg totalitza $76.3K per year per a Software Engineer I. El paquet de compensació year mitjà in United States totalitza $103K. Visualitza el desglossament de salari base, accions i bonus dels paquets de compensació total de 1mg. Última actualització: 9/30/2025
Nom del Nivell
Total
Base
Accions
Bonus
Software Engineer I
$76.3K
$55K
$21.3K
$0
Software Engineer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Empresa
Nom del Nivell
Anys d'Experiència
Compensació Total
|No s'han trobat salaris
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***