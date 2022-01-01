Directori d'Empreses
11:FS
11:FS Salaris

El rang de salaris de 11:FS varia de $79,395 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $99,494 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 11:FS. Última actualització: 8/10/2025

$160K

Científic de Dades
$98K
Gestor de Producte
$99.5K
Enginyer de Programari
$79.4K

