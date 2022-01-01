11:FS Salaris

El rang de salaris de 11:FS varia de $79,395 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $99,494 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 11:FS . Última actualització: 8/10/2025