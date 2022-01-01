Directori d'empreses
10x Banking
10x Banking Salaris

El salari de 10x Banking oscil·la entre $112,746 en compensació total anual per a un Enginyer de Programari a la banda baixa fins a $317,800 per a un Tecnòleg de la Informació (TI) a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 10x Banking. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $113K

Enginyer de Software Backend

Tecnòleg de la Informació (TI)
$318K
Gestor de Producte
$162K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gestor d'Enginyeria de Programari
$123K
Arquitecte de Solucions
$198K
PMF

El rol amb millor retribució reportat a 10x Banking és Tecnòleg de la Informació (TI) at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $317,800. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 10x Banking és $162,499.

