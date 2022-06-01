Directori d'empreses
10Pearls
10Pearls Salaris

El salari de 10Pearls oscil·la entre $15,393 en compensació total anual per a un Científic de Dades a la banda baixa fins a $45,328 per a un Dissenyador de Producte a la banda alta. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 10Pearls. Darrera actualització: 8/31/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $18.4K

Enginyer de Software Full-Stack

Científic de Dades
$15.4K
Dissenyador de Producte
$45.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
PMF

El rol amb millor retribució reportat a 10Pearls és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $45,328. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a 10Pearls és $18,425.

Altres recursos