10Beauty
Principals Informacions
    • Sobre nosaltres

    10Beauty is a company that specializes in providing a unique and innovative 5 step manicure machine. They are dedicated to revolutionizing the beauty industry by making beauty smarter.

    10beauty.co
    Lloc web
    2020
    Any de fundació
    26
    Núm. d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Altres recursos