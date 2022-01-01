1010data Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de 1010data varia de $105,023 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $263,160 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de 1010data. Última actualització: 8/23/2025

$160K

Analista de Negocis
$105K
Científic de Dades
$114K
Enginyer de Programari
Median $125K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$263K
Arquitecte de Solucions
$132K
PMF

El rol més ben pagat informat a 1010data és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $263,160. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a 1010data és de $125,000.

