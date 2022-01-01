Staples Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Staples varia de $26,722 en compensació total anual per a Vendes a l'extrem inferior a $283,575 per a Analista Financer a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Staples. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $135K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Científic de Dades
Median $98.5K
Vendes
Median $26.7K

Gestor de Producte
Median $138K
Dissenyador de Producte
Median $66.4K

Dissenyador d'UX

Analista de Negocis
$119K
Analista de Dades
$69.7K
Analista Financer
$284K
Màrqueting
$49.8K
Gerent de Projecte
$96.5K
Analista de Ciberseguretat
$40.2K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$175K
Arquitecte de Solucions
$145K
Gerent de Programa Tècnic
$101K
PMF

El rol més ben pagat informat a Staples és Analista Financer at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $283,575. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Staples és de $99,500.

