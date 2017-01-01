Directori d'Empreses
Salini Impregilo
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Salini Impregilo que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Salini Impregilo is a global construction company focused on infrastructure projects, including roads, bridges, dams, and buildings. It operates in over 50 countries across five continents.

    salini-impregilo.com
    Lloc web
    2014
    Any de fundació
    2,250
    Nombre d'empleats
    $500M-$1B
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Salini Impregilo

    Empreses relacionades

    • Apple
    • Lyft
    • Intuit
    • Dropbox
    • Netflix
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos