Saks Fifth Avenue Salaris

El rang de salaris de Saks Fifth Avenue varia de $72,471 en compensació total anual per a Tecnòleg de la Informació (TI) a l'extrem inferior a $280,500 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Saks Fifth Avenue. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $200K
Comptable
$95.5K
Analista de Dades
$79.6K

Científic de Dades
$156K
Dissenyador Gràfic
$90.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$72.5K
Màrqueting
$114K
Operacions de Màrqueting
$151K
Gestor de Producte
$144K
Reclutador
$91.8K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$281K
PMF

El rol més ben pagat informat a Saks Fifth Avenue és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $280,500. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Saks Fifth Avenue és de $114,425.

