SAIC
SAIC Salaris

El rang de salaris de SAIC varia de $40,768 en compensació total anual per a Analista de Dades a l'extrem inferior a $651,379 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de SAIC. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
L1 $83.6K
L2 $103K
L3 $122K
L4 $169K
L5 $220K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de xarxes

Enginyer de sistemes

Enginyer de DevOps

Tecnòleg de la Informació (TI)
L1 $56.8K
L2 $93.3K
L3 $119K
L4 $164K
Arquitecte de Solucions
Median $220K

Arquitecte de núvol

Científic de Dades
Median $125K
Analista de Ciberseguretat
Median $177K
Assistent Administratiu
$131K
Enginyer Aeroespacial
$84.6K
Operacions de Negocis
$142K
Analista de Negocis
$75.3K
Analista de Dades
$40.8K
Enginyer Elèctric
$230K
Enginyer de Maquinari
$161K
Recursos Humans
$147K
Consultor de Gestió
$121K
Enginyer Mecànic
$104K
Dissenyador de Producte
$651K
Gestor de Producte
$191K
Gerent de Programa
$166K
Gerent de Projecte
$169K
Vendes
$124K
Enginyer Comercial
$136K
Gerent de Programa Tècnic
$177K
PMF

El rol més ben pagat informat a SAIC és Dissenyador de Producte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $651,379. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a SAIC és de $135,675.

Altres recursos