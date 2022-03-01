Recharge Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Recharge varia de $48,179 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $103,565 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Recharge. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $86.4K
Científic de Dades
$48.2K
Màrqueting
$73.1K

Dissenyador de Producte
$76.2K
Gestor de Producte
$95.1K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$104K
PMF

El rol més ben pagat informat a Recharge és Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $103,565. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Recharge és de $81,331.

