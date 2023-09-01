Directori d'Empreses
Raisin
Raisin Salaris

El rang de salaris de Raisin varia de $60,022 en compensació total anual per a Analista de Ciberseguretat a l'extrem inferior a $109,209 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Raisin. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $92.3K
Gestor de Producte
Median $77.1K
Analista de Ciberseguretat
$60K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$109K
Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

A legmagasabb fizetésű szerep a Raisin-nél a Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level, évi $109,209 teljes kompenzációval. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint az esetleges részvény kompenzációt és bónuszokat.
A Raisin-nél jelentett medián éves teljes kompenzáció $84,664.

Altres recursos