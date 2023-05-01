Directori d'Empreses
Mindbox
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Mindbox Salaris

El rang de salaris de Mindbox varia de $13,162 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $67,781 per a Gerent d'Enginyeria de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Mindbox. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Comptable
$22.6K
Dissenyador de Producte
$38.2K
Gerent de Projecte
$54.9K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Enginyer de Programari
$13.2K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$67.8K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

据报道，Mindbox最高薪的职位是Gerent d'Enginyeria de Programari at the Common Range Average level，年总薪酬为$67,781。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，Mindbox的年总薪酬中位数为$38,247。

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Mindbox

Empreses relacionades

  • DoorDash
  • Uber
  • Apple
  • Snap
  • Netflix
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos