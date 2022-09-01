Directori d'Empreses
Middesk
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Middesk Salaris

El rang de salaris de Middesk varia de $144,275 en compensació total anual per a Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $199,000 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Middesk. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Operacions de Negocis
$144K
Analista de Negocis
$157K
Científic de Dades
$175K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Enginyer de Programari
$199K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Middesk és Enginyer de Programari at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $199,000. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Middesk és de $166,100.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Middesk

Empreses relacionades

  • Apple
  • Coinbase
  • Tesla
  • Flipkart
  • Stripe
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos