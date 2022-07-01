Directori d'Empreses
Metropolis Technologies
Metropolis Technologies Salaris

El rang de salaris de Metropolis Technologies varia de $74,625 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $295,000 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Metropolis Technologies. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $295K
Analista Financer
$74.6K
Gestor de Producte
$199K

Gerent d'Enginyeria de Programari
$86.4K
PMF

Kõrgeima palgaga roll Metropolis Technologies on Enginyer de Programari aastase kogukompensatsiooniga $295,000. See sisaldab põhipalka, samuti võimalikke aktsiate kompensatsioone ja boonuseid.
Metropolis Technologies mediaan aastane kogukompensatsioon on $142,525.

Altres recursos