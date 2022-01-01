Directori d'Empreses
Kroger
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Kroger Salaris

El rang de salaris de Kroger varia de $33,446 en compensació total anual per a Analista de Negocis a l'extrem inferior a $211,050 per a Operacions de Màrqueting a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Kroger. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Enginyer de Programari
Software Engineer $107K
Senior Software Engineer $144K
Advanced Software Engineer $180K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de dades

Gestor de Producte
Product Manager $174K
Senior Product Manager $194K
Dissenyador de Producte
Median $135K

Dissenyador d'UX

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Tecnòleg de la Informació (TI)
Median $99.5K
Científic de Dades
Median $118K
Gerent de Projecte
Median $170K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $186K
Comptable
$80.6K

Comptable tècnic

Assistent Administratiu
$50.7K
Gerent d'Operacions de Negocis
$126K
Analista de Negocis
$33.4K
Servei al Client
$78.6K
Èxit del Client
$75.4K
Analista de Dades
$60.3K
Analista Financer
$95.5K
Consultor de Gestió
$191K
Màrqueting
$94.3K
Operacions de Màrqueting
$211K
Gerent de Programa
$169K
Reclutador
$74.9K
Vendes
$86.7K
Analista de Ciberseguretat
$69.7K
Investigador UX
$191K
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Kroger és Operacions de Màrqueting at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $211,050. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Kroger és de $112,381.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Kroger

Empreses relacionades

  • Albertsons
  • BJ's Wholesale Club
  • General Mills
  • Nordstrom
  • Starbucks
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos