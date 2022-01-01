Directori d'Empreses
Eightfold
Eightfold Salaris

El rang de salaris de Eightfold varia de $46,072 en compensació total anual per a Enginyer de Programari a l'extrem inferior a $521,380 per a Recursos Humans a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Eightfold. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $46.1K
Senior Software Engineer $61.3K

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de programari de control de qualitat (QA)

Gestor de Producte
Median $51.1K
Recursos Humans
$521K

Dissenyador de Producte
$173K
Gerent de Projecte
$204K
Reclutador
$81.5K
Vendes
$119K
Enginyer Comercial
$173K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$390K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
Options

A Eightfold, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

Altres recursos