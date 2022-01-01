Credit Karma Salaris

Directori d'Empreses
El rang de salaris de Credit Karma varia de $99,500 en compensació total anual per a Operacions de Negocis a l'extrem inferior a $727,714 per a Gestor de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Credit Karma. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer I $146K
Software Engineer II $203K
Software Engineer III $242K
Software Engineer IV $325K
Senior Software Engineer I $398K
Senior Software Engineer II $350K
Staff Software Engineer I $525K

Enginyer de programari backend

Enginyer de programari full-stack

Enginyer de dades

Gestor de Producte
Product Manager $188K
Senior Product Manager $321K
Staff Product Manager $478K
Associate Director $528K
Director $728K
Gerent d'Enginyeria de Programari
Median $489K

Màrqueting
Median $273K
Científic de Dades
Median $280K
Dissenyador de Producte
Median $447K
Analista de Negocis
Median $200K
Gerent de Programa Tècnic
Median $285K
Desenvolupament de Negocis
Median $224K
Operacions de Negocis
$99.5K
Gerent de Ciència de Dades
$334K
Gerent de Disseny de Producte
$561K
Gerent de Programa
$154K
Reclutador
$117K
Vendes
$408K
Analista de Ciberseguretat
$219K
Arquitecte de Solucions
$362K

Arquitecte de dades

Cloud Security Architect

Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A Credit Karma, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

