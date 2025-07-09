Directori d'Empreses
Colt Technology Services
Treballes aquí? Reclama la teva empresa

Colt Technology Services Salaris

El rang de salaris de Colt Technology Services varia de $41,423 en compensació total anual per a Consultor de Gestió a l'extrem inferior a $134,907 per a Gerent de Projecte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Colt Technology Services. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Cobra, no et deixis enganyar

Hem negociat milers d'ofertes i aconseguim regularment augments de més de 30.000 $ (a vegades més de 300.000 $).Fes que et negociïn el salari o el teu currículum revisat pels veritables experts: reclutadors que ho fan diàriament.

Analista de Negocis
$56.1K
Consultor de Gestió
$41.4K
Gerent de Projecte
$135K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Falta el teu títol?

Cerca tots els salaris a la nostra pàgina de compensació o afegeix el teu salari per ajudar a desbloquejar la pàgina.


PMF

El rol més ben pagat informat a Colt Technology Services és Gerent de Projecte at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $134,907. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Colt Technology Services és de $56,068.

Feines destacades

    No s'han trobat feines destacades per a Colt Technology Services

Empreses relacionades

  • Intuit
  • Snap
  • Apple
  • Tesla
  • Microsoft
  • Veure totes les empreses ➜

Altres recursos