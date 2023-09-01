Directori d'Empreses
Coda Payments
Coda Payments Salaris

El rang de salaris de Coda Payments varia de $32,973 en compensació total anual per a Científic de Dades a l'extrem inferior a $59,974 per a Enginyer de Programari a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Coda Payments. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $60K
Científic de Dades
$33K
Gestor de Producte
$38.8K

PMF

The highest paying role reported at Coda Payments is Enginyer de Programari with a yearly total compensation of $59,974. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Coda Payments is $38,794.

