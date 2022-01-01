Directori d'Empreses
ChargePoint
ChargePoint Salaris

El rang de salaris de ChargePoint varia de $55,088 en compensació total anual per a Gerent de Ciència de Dades a l'extrem inferior a $266,325 per a Gerent de Programa Tècnic a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de ChargePoint. Última actualització: 8/8/2025

$160K

Enginyer de Programari
Median $190K
Gestor de Producte
Median $130K
Enginyer de Maquinari
Median $160K

Gerent de Ciència de Dades
$55.1K
Científic de Dades
$59K
Enginyer Elèctric
$209K
Analista Financer
$224K
Recursos Humans
$113K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$104K
Enginyer Mecànic
$158K
Gerent de Programa
$234K
Vendes
$206K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$244K
Gerent de Programa Tècnic
$266K
Calendari d'Adquisició

25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
RSU

A ChargePoint, RSUs estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (6.25% trimestralment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (6.25% trimestralment)

PMF

