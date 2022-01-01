Directori d'Empreses
Belden
Belden Salaris

El rang de salaris de Belden varia de $35,474 en compensació total anual per a Analista Financer a l'extrem inferior a $236,175 per a Arquitecte de Solucions a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Belden. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Comptable
$148K
Analista Financer
$35.5K
Tecnòleg de la Informació (TI)
$79.6K

Enginyer de Programari
$137K
Arquitecte de Solucions
$236K
PMF

El rol més ben pagat informat a Belden és Arquitecte de Solucions at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $236,175. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Belden és de $137,310.

Altres recursos