Directori d'Empreses
Applied Intuition
Applied Intuition Salaris

El rang de salaris de Applied Intuition varia de $100,500 en compensació total anual per a Investigador UX a l'extrem inferior a $483,570 per a Dissenyador de Producte a l'extrem superior. Levels.fyi recull salaris anònims i verificats d'empleats actuals i antics de Applied Intuition. Última actualització: 8/7/2025

$160K

Enginyer de Programari
Software Engineer $255K
Senior Software Engineer $313K

Enginyer de programari full-stack

Reclutador
Median $140K
Desenvolupament de Negocis
$218K

Recursos Humans
$422K
Enginyer Mecànic
$136K
Dissenyador de Producte
$484K
Analista de Ciberseguretat
$143K
Gerent d'Enginyeria de Programari
$201K
Gerent de Programa Tècnic
$201K
Investigador UX
$101K
25%

ANY 1

25%

ANY 2

25%

ANY 3

25%

ANY 4

Tipus d'accions
Options

A Applied Intuition, Options estan subjectes a un calendari d'adquisició de 4 anys:

  • 25% s'adquireix en el 1st-ANY (25.00% anualment)

  • 25% s'adquireix en el 2nd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 3rd-ANY (2.08% mensualment)

  • 25% s'adquireix en el 4th-ANY (2.08% mensualment)

PMF

The highest paying role reported at Applied Intuition is Dissenyador de Producte at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $483,570. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Applied Intuition is $200,940.

