Directori d'Empreses
Advertima
Treballes aquí? Reclama la teva empresa
Principals coneixements
  • Contribueix amb alguna cosa única sobre Advertima que pugui ser útil per als altres (ex: consells d'entrevista, elecció d'equips, cultura única, etc.).
    • Sobre

    Advertima is a company that provides computer vision and AI technologies to digitize in-store shoppers and convert physical grocery stores into a revenue-generating retail media channel.

    http://advertima.com
    Lloc web
    2021
    Any de fundació
    45
    Nombre d'empleats
    $1M-$10M
    Ingressos estimats
    Seu central

    Rep salaris verificats a la teva safata d'entrada

    Subscriu-te a ofertes verificades.Rebràs el desglossament dels detalls de compensació per correu electrònic. Més informació

    Aquest lloc està protegit per reCAPTCHA i s'apliquen la Política de privadesa i els Termes del servei apply.

    Feines destacades

      No s'han trobat feines destacades per a Advertima

    Empreses relacionades

    • Pinterest
    • DoorDash
    • Flipkart
    • Tesla
    • Netflix
    • Veure totes les empreses ➜

    Altres recursos