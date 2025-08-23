Всички длъжности
Електроинженер

Utah, US

Електроинженер Icon

Електроинженер Заплата в Utah, US

$110,000

Медианно общо възнаграждение

Всички нива

💪 ДопринесиВашата заплата

Вижте обяви за работа

Наскоро подадени заплати

ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Име на ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Общо възнаграждение

Основна | Акции (година) | Бонус
Не са намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Публикации на общността

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year,...

60 9
60 9

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

52 23
52 23
💬 Присъединете се към дискусията!

Получете експертна помощ

Преговори за заплата 1:1

Преговори за заплата 1:1

Получете плащане, не отказ. Ние помагаме на хора като вас да получат увеличения от $150k+ (понякога $1.5M+).

Резервирайте сесияРезервирайте сесия
Преглед на автобиография

Преглед на автобиография

Спрете да кандидатствате за работа. Накарайте рекрутьорите да ви преследват.

Резервирайте прегледРезервирайте преглед

ЧЗВ

  1. Каква е заплатата на Електроинженер в Utah, US?

    Средното общо възнаграждение на Електроинженер в Utah, US е $110,000.

  2. Каква е минималната заплата на Електроинженер в Utah, US?

    Въпреки че няма минимална заплата за Електроинженер в Utah, US, средното общо възнаграждение е $110,000.

  3. Имам различен въпрос

Харесвате ли нашата мисия? Присъединете се към хиляди професионалисти, подкрепящи прозрачността на заплащането!
💪 Допринесете със заплатата си

Тази страница беше ли полезна?