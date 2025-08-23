Електроинженер Заплата в United Arab Emirates

Средното общо възнаграждение на Електроинженер в United Arab Emirates е AED 276,002.

Каква е заплатата на Електроинженер в United Arab Emirates?

Каква е минималната заплата на Електроинженер в United Arab Emirates?

Въпреки че няма минимална заплата за Електроинженер в United Arab Emirates, средното общо възнаграждение е AED 276,002.