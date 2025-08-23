Всички длъжности
Електроинженер

United Arab Emirates

Електроинженер Icon

Електроинженер Заплата в United Arab Emirates

AED 276,002

Медианно общо възнаграждение

Всички нива

💪 ДопринесиВашата заплата

Вижте обяви за работа

Наскоро подадени заплати

ДобавиДобави възнаграждениеДобави възнаграждение

Компания

Местоположение | Дата

Име на ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Общо възнаграждение

Основна | Акции (година) | Бонус
Не са намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

Получете експертна помощ

Преговори за заплата 1:1

Преговори за заплата 1:1

Получете плащане, не отказ. Ние помагаме на хора като вас да получат увеличения от $150k+ (понякога $1.5M+).

Резервирайте сесияРезервирайте сесия
Преглед на автобиография

Преглед на автобиография

Спрете да кандидатствате за работа. Накарайте рекрутьорите да ви преследват.

Резервирайте прегледРезервирайте преглед

ЧЗВ

  1. Каква е заплатата на Електроинженер в United Arab Emirates?

    Средното общо възнаграждение на Електроинженер в United Arab Emirates е AED 276,002.

  2. Каква е минималната заплата на Електроинженер в United Arab Emirates?

    Въпреки че няма минимална заплата за Електроинженер в United Arab Emirates, средното общо възнаграждение е AED 276,002.

  3. Имам различен въпрос

Харесвате ли нашата мисия? Присъединете се към хиляди професионалисти, подкрепящи прозрачността на заплащането!
💪 Допринесете със заплатата си

Тази страница беше ли полезна?