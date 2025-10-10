Специалист по данни Заплата в Bloomfield, CT

Отделете минутка, за да подкрепите равенството в заплащането!
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
Каква е заплатата на Специалист по данни в Bloomfield, CT?
Средното общо възнаграждение на Специалист по данни в Bloomfield, CT е $104,000.
Каква е минималната заплата на Специалист по данни в Bloomfield, CT?
Въпреки че няма минимална заплата за Специалист по данни в Bloomfield, CT, средното общо възнаграждение е $104,000.
Коя компания плаща най-много за Специалист по данни в Bloomfield, CT?
Компанията с най-високо възнаграждение за Специалист по данни в Bloomfield, CT е CVS Health със средно общо възнаграждение от $210,000.
Имам друг въпрос
