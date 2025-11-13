Мениджър на науката за данни Заплата в Zurich, Switzerland

CHF 201,888
Медианно общо възнаграждение
Медианно общо възнаграждение
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
OpenAI's stock compensation numbers revealed
We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:
In the last year,...
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
What do Product Managers even do?
Индивидуално договаряне на заплата
Получете справедливо възнаграждение, не се оставяйте да ви манипулират. Помогнахме на хора като вас да получат увеличения от $30к+ (понякога $300к+).
Преглед на автобиография
Спрете да кандидатствате за работа. Накарайте рекрутърите да се борят за вас.
Каква е заплатата на Мениджър на науката за данни в Zurich, Switzerland?
Средното общо възнаграждение на Мениджър на науката за данни в Zurich, Switzerland е CHF 201,888.
Каква е минималната заплата на Мениджър на науката за данни в Zurich, Switzerland?
Въпреки че няма минимална заплата за Мениджър на науката за данни в Zurich, Switzerland, средното общо възнаграждение е CHF 201,888.
Имам друг въпрос
Беше ли полезна тази страница?