Zwift Заплати

Заплатата в Zwift варира от $75,154 общо възнаграждение годишно за Маркетинг в долния край до $264,500 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zwift. Последно актуализирано: 9/7/2025

$160K

Продуктов мениджър
Median $265K
Софтуерен инженер
Median $138K
Специалист по данни
Median $215K

Човешки ресурси
$186K
Маркетинг
$75.2K
Програмен мениджър
$156K
Мениджър софтуерно инженерство
$188K
Технически програмен мениджър
$150K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zwift е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $264,500. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zwift е $170,850.

