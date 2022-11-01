Директория на компаниите
Zurich Insurance
Работите тук? Заявете вашата компания

Zurich Insurance Заплати

Заплатата в Zurich Insurance варира от $27,980 общо възнаграждение годишно за Административен асистент в долния край до $281,400 за Инвестиционен банкер в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zurich Insurance. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Специалист по данни
Median $121K
Софтуерен инженер
Median $111K
Актюер
Median $193K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Архитект на решения
Median $61.7K
Административен асистент
$28K
Бизнес аналитик
$53.7K
Мениджър анализ на данни
$224K
Финансов аналитик
$44.9K
Човешки ресурси
$48.7K
Информационен технолог (ИТ)
$43.7K
Инвестиционен банкер
$281K
Управленски консултант
$202K
Продуктов дизайнер
$62.3K
Продуктов мениджър
$170K
Програмен мениджър
$161K
Проектен мениджър
$130K
Аналитик по киберсигурност
$66.8K
Мениджър софтуерно инженерство
$218K
Застрахователен агент
$78.7K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zurich Insurance е Инвестиционен банкер at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $281,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zurich Insurance е $110,725.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Zurich Insurance

Свързани компании

  • Square
  • Amazon
  • Apple
  • Snap
  • Spotify
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси