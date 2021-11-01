Директория на компаниите
Zoomcar
Работите тук? Заявете вашата компания

Zoomcar Заплати

Заплатата в Zoomcar варира от $15,888 общо възнаграждение годишно за Бизнес аналитик в долния край до $117,734 за Продуктов мениджър в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на Zoomcar. Последно актуализирано: 9/2/2025

$160K

Получете заслужената заплата, не се оставяйте да ви излъжат

Договорихме хиляди предложения и редовно постигаме увеличения от $30 хил.+ (понякога $300 хил.+). Договорете си заплатата или вашето CV прегледано от истинските експерти - рекрутъри, които го правят всеки ден.

Продуктов мениджър
Median $118K
Софтуерен инженер
Median $30.5K
Бизнес аналитик
$15.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Специалист по данни
$105K
Графичен дизайнер
$23.9K
Програмен мениджър
$17.1K
Проектен мениджър
$23.9K
Липсва вашата длъжност?

Търсете всички заплати в нашата страница за възнаграждения или добавете вашата заплата за да помогнете за отключването на страницата.


ЧЗВ

Най-високо платената позиция в Zoomcar е Продуктов мениджър с годишно общо възнаграждение от $117,734. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zoomcar е $23,926.

Препоръчани работни места

    Не са намерени препоръчани работни места за Zoomcar

Свързани компании

  • Ola
  • OYO
  • Gett
  • Swiggy
  • Gojek Tech
  • Вижте всички компании ➜

Други ресурси