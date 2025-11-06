Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Zoom варира от $285K на year за ZP1 до $331K на year за ZP4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $325K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Zoom. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)