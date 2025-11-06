Директория на компаниите
Zoom
  • Заплати
  • Мениджър на софтуерно инженерство

  • Всички заплати в Мениджър на софтуерно инженерство

  • San Francisco Bay Area

Zoom Мениджър на софтуерно инженерство Заплати в San Francisco Bay Area

Възнаграждението за Мениджър на софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area в Zoom варира от $285K на year за ZP1 до $331K на year за ZP4. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $325K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Zoom. Последна актуализация: 11/6/2025

Средна Възнаграждение по Ниво
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ZP1
$285K
$185K
$85K
$15K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$314K
$229K
$75K
$10.7K
ZP4
$331K
$223K
$100K
$8.8K
Последни подадени заплати
Компания

Местоположение | Дата

Ниво

Етикет

Години опит

Общо / В компанията

Обща компенсация

Основна | Акции (год.) | Бонус
График на придобиване

25%

ГОД 1

25%

ГОД 2

25%

ГОД 3

25%

ГОД 4

Тип акции
RSU

В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:

  • 25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)

  • 25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)

  • 25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)



ЧЗВ

Най-високоплатеният пакет за Мениджър на софтуерно инженерство в Zoom in San Francisco Bay Area е с годишно общо възнаграждение от $452,400. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Zoom за позицията Мениджър на софтуерно инженерство in San Francisco Bay Area е $305,000.

