Възнаграждението за Софтуерен инженер in San Francisco Bay Area в Zoom варира от $155K на year за ZP1 до $393K на year за ZP5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $250K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Zoom. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ZP1
$155K
$122K
$27.4K
$6.2K
ZP2
$188K
$149K
$33.2K
$5.9K
ZP3
$264K
$190K
$64.7K
$9.1K
ZP4
$343K
$217K
$111K
$15.2K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
