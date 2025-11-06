Възнаграждението за Продуктов дизайнер in San Francisco Bay Area в Zoom варира от $130K на year за ZP1 до $279K на year за ZP5. Медианният year пакет за възнаграждение in San Francisco Bay Area възлiza на $180K. Вижте разбивката на основната заплата, акциите и бонусите в пакетите за общо възнаграждение на Zoom. Последна актуализация: 11/6/2025
Име на ниво
Общо
Основна
Акции
Бонус
ZP1
$130K
$116K
$12K
$2K
ZP2
$ --
$ --
$ --
$ --
ZP3
$195K
$175K
$20K
$0
ZP4
$236K
$190K
$37.5K
$8K
Компания
Ниво
Години опит
Обща компенсация
|Няма намерени заплати
25%
ГОД 1
25%
ГОД 2
25%
ГОД 3
25%
ГОД 4
В Zoom, RSUs са предмет на 4-годишен график на придобиване:
25% се придобива в 1st-ГОД (25.00% годишно)
25% се придобива в 2nd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 3rd-ГОД (6.25% тримесечно)
25% се придобива в 4th-ГОД (6.25% тримесечно)
