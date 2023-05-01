Директория на компаниите
ZOE
ZOE Заплати

Заплатата в ZOE варира от $30,720 общо възнаграждение годишно за Обслужване на клиенти в долния край до $166,414 за Човешки ресурси в горния край. Левелс.фай събира анонимни и верифицирани заплати от настоящи и бивши служители на ZOE. Последно актуализирано: 11/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Софтуерен инженер
Median $107K
Обслужване на клиенти
$30.7K
Човешки ресурси
$166K

Мениджър на софтуерно инженерство
$139K
ЧЗВ

Най-високо платената позиция в ZOE е Човешки ресурси at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $166,414. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в ZOE е $122,742.

