Директория на компаниите
ZOE
Работите тук? Заявете вашата компания
Топ прозрения
  • Споделете нещо уникално за ZOE, което може да помогне на други (напр. съвети за интервю, избор на екипи, уникална култура и т.н.).
    • За нас

    ZOE is a start-up that uses scientific research, software engineering, and artificial intelligence to help people eat with confidence. Their mission is to help people live life to the fullest.

    https://joinzoe.com
    Уебсайт
    2017
    Година на основаване
    126
    Брой служители
    $10M-$50M
    Прогнозни приходи
    Централа

    Получавайте верифицирани заплати във вашата пощенска кутия

    Абонирайте се за верифицирани оферти.Ще получавате подробна разбивка на детайлите за възнаграждението по имейл. Научете повече

    Този сайт е защитен от reCAPTCHA и Google Политика за поверителност и Условия за ползване се прилагат.

    Препоръчани работни места

      Не са намерени препоръчани работни места за ZOE

    Свързани компании

    • Databricks
    • Pinterest
    • Coinbase
    • Lyft
    • Netflix
    • Вижте всички компании ➜

    Други ресурси